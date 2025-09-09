Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Israel ordena evacuação total da Cidade de Gaza

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O exército israelense pediu a evacuação total da Cidade de Gaza na manhã desta terça-feira, 9, antes de sua planejada operação militar ampliada no norte da Faixa de Gaza.

Nos últimos dias, Israel destruiu vários edifícios altos na Cidade de Gaza, alertando que o Hamas instalou infraestrutura de vigilância neles.

As demolições fazem parte da ampliação da ofensiva de Israel para tomar o que considera ser o último reduto do Hamas. Cerca de 1 milhão de palestinos permanecem na região da Cidade de Gaza. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

