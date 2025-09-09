Inglaterra goleia Sérvia (5-0) e fica perto da Copa de 2026

A Inglaterra goleou a Sérvia por 5 a 0 nesta terça-feira (9), em Belgrado, conquistando assim sua quinta vitória em cinco partidas das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, novamente sem sofrer gols. A seleção inglesa, vice-campeã europeia, lidera o Grupo K com 15 pontos, bem à frente da Albânia (2ª, com 8 pontos após a vitória por 1 a 0 sobre a Letônia) e da Sérvia (3ª, 7 pontos), sua rival aparentemente mais difícil, que, no entanto, tem um jogo a menos.

Os ingleses marcaram 13 gols, sem sofrer nenhum, antes das três últimas rodadas das Eliminatórias, marcadas para outubro e novembro. Além do bom resultado, desta vez eles conseguiram elevar seu nível de jogo como ainda não havia sido feito sob o comando do técnico Thomas Tuchel, que assumiu o cargo em janeiro. No jogo desta terça-feira, o astro Harry Kane abriu o placar aos 33 minutos, marcando seu 74º gol em 109 partidas pela seleção inglesa. Noni Madueke (35') e Ezri Konsa (52') encaminharam a vitória para os 'Three Lions'.