Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hamas responsabiliza EUA por ataque israelense contra negociadores do grupo no Catar

Hamas responsabiliza EUA por ataque israelense contra negociadores do grupo no Catar

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Hamas responsabilizou os Estados Unidos, além de Israel, pelo ataque contra sua delegação negociadora em Doha, capital do Catar. Em comunicado, o grupo reiterou que condena o "apoio contínuo" dos norte-americanos às ações militares israelenses na Faixa de Gaza.

O Hamas destacou ainda que a ação ocorreu no momento em que se discutia a mais recente proposta do presidente dos EUA, Donald Trump, o que, segundo o grupo, "confirma sem sombra de dúvida que Benjamin Netanyahu e seu governo não desejam chegar a qualquer acordo".

O grupo chamou a operação militar desta terça-feira em Doha de "traiçoeira tentativa" de assassinar os principais negociadores do Hamas, que atuam em conjunto com mediadores para um acordo de cessar-fogo com Israel.

O Hamas ressaltou que o ataque também configurou uma "agressão" contra a soberania do Catar, que, junto com o Egito, desempenha um "papel importante na mediação e nos esforços para deter a agressão e alcançar um cessar-fogo e a troca de prisioneiros".

O comunicado informou que o atentado resultou na morte de seis pessoas, entre elas membros da segurança e familiares de dirigentes. "Confirmamos que o inimigo fracassou em assassinar os irmãos da delegação negociadora", disse o texto.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar