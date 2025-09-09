Hamas responsabiliza EUA por ataque israelense contra negociadores do grupo no Catar

O Hamas destacou ainda que a ação ocorreu no momento em que se discutia a mais recente proposta do presidente dos EUA, Donald Trump, o que, segundo o grupo, "confirma sem sombra de dúvida que Benjamin Netanyahu e seu governo não desejam chegar a qualquer acordo".

O Hamas responsabilizou os Estados Unidos, além de Israel, pelo ataque contra sua delegação negociadora em Doha, capital do Catar. Em comunicado, o grupo reiterou que condena o "apoio contínuo" dos norte-americanos às ações militares israelenses na Faixa de Gaza.

O grupo chamou a operação militar desta terça-feira em Doha de "traiçoeira tentativa" de assassinar os principais negociadores do Hamas, que atuam em conjunto com mediadores para um acordo de cessar-fogo com Israel.

O Hamas ressaltou que o ataque também configurou uma "agressão" contra a soberania do Catar, que, junto com o Egito, desempenha um "papel importante na mediação e nos esforços para deter a agressão e alcançar um cessar-fogo e a troca de prisioneiros".

O comunicado informou que o atentado resultou na morte de seis pessoas, entre elas membros da segurança e familiares de dirigentes. "Confirmamos que o inimigo fracassou em assassinar os irmãos da delegação negociadora", disse o texto.