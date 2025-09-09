Hamas diz que ataque israelense no Catar matou seis pessoas, incluindo agente de segurança catariano

O movimento islamista palestino Hamas afirmou, nesta terça-feira (9), que seis pessoas morreram nos bombardeios israelenses em Doha, capital do Catar, mas que nenhum dos negociadores faleceu.

O ataque matou o filho do negociador-chefe do Hamas, Khalil al Hayya, o chefe de seu gabinete e três guarda-costas, indicou o grupo islamista em um comunicado, acrescentando que um membro das forças de segurança do Catar também faleceu.