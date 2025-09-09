Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hamas diz que ataque israelense no Catar matou seis pessoas, incluindo agente de segurança catariano

Hamas diz que ataque israelense no Catar matou seis pessoas, incluindo agente de segurança catariano

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O movimento islamista palestino Hamas afirmou, nesta terça-feira (9), que seis pessoas morreram nos bombardeios israelenses em Doha, capital do Catar, mas que nenhum dos negociadores faleceu.

O ataque matou o filho do negociador-chefe do Hamas, Khalil al Hayya, o chefe de seu gabinete e três guarda-costas, indicou o grupo islamista em um comunicado, acrescentando que um membro das forças de segurança do Catar também faleceu.

Mas "o inimigo não conseguiu assassinar os membros da delegação encarregada das negociações", insistiu.

bur-aya/sag/pc/yr/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar