Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo Trump foi notificado sobre ataque de Israel ao Hamas no Catar, informa Casa Branca

Governo Trump foi notificado sobre ataque de Israel ao Hamas no Catar, informa Casa Branca

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse nesta terça-feira, 9, que o governo Trump foi notificado no período da manhã sobre o ataque de Israel ao Hamas no Catar. Leavitt explicou que o presidente norte-americano também conversou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o Emir do Catar, Tamim bin Hamad bin Khalifa Al-Thani, após os ataques. As conversas foram separadas.

"Trump espera que o infeliz incidente possa trazer paz", enfatizou ela, acrescentando que "garantimos ao Catar que ataque não voltará a acontecer no seu território".

Segundo ela, o republicano deixou claro que quer paz no Oriente Médio e que está conversando com aliados para fazer isso possível.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar