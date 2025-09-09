Flotilha com ajuda para Gaza denuncia que foi vítima de ataque com drone perto da Tunísia

A flotilha que partiu com ativistas e ajuda humanitária para Gaza denunciou, nesta terça-feira (9), que uma de suas embarcações foi atacada por um drone perto da Tunísia, mas seus organizadores destacaram que estão "determinados" a prosseguir e "romper o bloqueio" israelense contra o território palestino. Mais de mil pessoas receberam a flotilha no domingo no país do norte da África, um grupo de quase 20 embarcações que zarpou no início do mês de Barcelona com destino ao território palestino cercado.

A flotilha conta com a presença da ambientalista sueca Greta Thunberg, entre outras personalidades, como o brasileiro Thiago Ávila. O objetivo é "abrir um corredor humanitário e pôr fim ao genocídio em curso do povo palestino" no contexto da guerra entre Israel e Hamas, segundo os organizadores. Nas primeiras horas desta terça-feira, a Flotilha Global Sumud denunciou no Instagram que um dos barcos "foi atingido por um drone" em águas tunisianas. A organização compartilhou um vídeo de uma câmera de segurança instalada no barco, no qual se ouve um zumbido. Em seguida, um ativista grita e recua antes de uma explosão ser ouvida. Um clarão ilumina a área. Um jornalista da AFP que chegou à cidade costeira de Sidi Bou Said, perto da capital da Tunísia, viu o barco cercado por outras embarcações. O incêndio que se alastrou já havia sido controlado.

A flotilha afirmou que as seis pessoas a bordo estavam sãs e salvas, informou sobre danos materiais e denunciou "atos de agressão destinados a fazer descarrilar [sua] missão". "Nossa vontade é mais forte e estamos mais determinados que nunca a romper o bloqueio contra Gaza", afirmou horas depois um organizador da flotilha, Ghassen Henchiri, diante de uma multidão em Túnis. Nadir al Nuri, membro do comitê diretivo, confirmou que a flotilha partirá na quarta-feira, como estava previsto.

A Guarda Nacional tunisiana afirmou que não havia detectado "nenhum drone" após o anúncio da flotilha. "Segundo as conclusões preliminares, houve um incêndio nos coletes salva-vidas a bordo de um barco ancorado a 50 milhas do porto de Sidi Bou Said e procedente da Espanha", assegurou à AFP Houcem Eddine Jebabli, porta-voz da guarda tunisiana. As informações que indicam a presença de um drone "carecem de fundamento", insistiu a Guarda Nacional em um comunicado posterior publicado no Facebook, no qual cogitava a hipótese de que o fogo teria sido causado por um cigarro.

- "Agressão" - O ativista português Miguel Duarte, que estava a bordo da embarcação "Family", afirmou à imprensa que viu um drone com carga explosiva. "Esta na popa do barco, e ouvi um drone. Saí (...) e vi um drone que voava a cerca de três ou quatro metros acima da minha cabeça", descreveu no centro de Túnis.