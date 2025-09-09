Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA foi informado com antecedência por Israel sobre ataque no Catar

EUA foi informado com antecedência por Israel sobre ataque no Catar

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Israel notificou os Estados Unidos antes de realizar o ataque aéreo contra altos dirigentes do Hamas em Doha, informou um funcionário da Casa Branca nesta terça-feira, 9.

"Fomos informados com antecedência", indicou à AFP este funcionário de alto escalão americano sob a condição do anonimato.

O Catar é um aliado fundamental dos Estados Unidos e abriga uma grande base militar americana em seu território.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar