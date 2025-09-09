EUA foi informado com antecedência por Israel sobre ataque no Catar
Israel notificou os Estados Unidos antes de realizar o ataque aéreo contra altos dirigentes do Hamas em Doha, informou um funcionário da Casa Branca nesta terça-feira, 9.
"Fomos informados com antecedência", indicou à AFP este funcionário de alto escalão americano sob a condição do anonimato.
O Catar é um aliado fundamental dos Estados Unidos e abriga uma grande base militar americana em seu território.