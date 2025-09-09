EUA está pronto para tomar 'medidas fortes' contra Rússia

Os Estados Unidos estão dispostos a tomar "medidas fortes" contra a Rússia pela guerra na Ucrânia, mas a cooperação total da Europa é crucial, disse o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, após conversas com o enviado da UE para sanções a Moscou. Bessent referiu-se ao conflito enquanto funcionários americanos e europeus realizam reuniões desde segunda-feira até esta terça-feira - segundo um funcionário da UE - para intensificar a coordenação sobre sanções contra Moscou.

O enviado de sanções da União Europeia, David O'Sullivan, que liderou a ofensiva global do bloco para prevenir a evasão de sanções por parte de Moscou, lidera a delegação europeia em Washington. Bessent escreveu em uma mensagem no X após a reunião de segunda-feira que "todas as opções permanecem sobre a mesa" como parte da estratégia do presidente Donald Trump para apoiar as negociações de paz entre Moscou e Kiev. A negociação tradicional "não funcionou", acrescentou Bessent. "Estamos dispostos a tomar medidas fortes contra a Rússia, mas nossos parceiros europeus devem se unir plenamente a nós para ter sucesso." Ele também destacou que os Estados Unidos e a UE estão alinhados quanto à importância de acabar com a guerra na Ucrânia.