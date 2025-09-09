Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Israel confirma ataque a líderes do Hamas após explosões

Exército israelense afirma que atacou líderes do Hamas após explosões

Bombardeio teria atingido negociadores do movimento islamista em Doha. Um jornalista da AFP confirmou que o ataque atingiu um complexo usado pelo Hamas
Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Exército israelense afirmou ter atacado líderes do Hamas nesta terça-feira, 9, após jornalistas da AFP em Doha relatarem explosões e nuvens de fumaça na capital do Catar, onde o movimento islamista palestino tem seu escritório político.

"O [Exército israelense] e a [agência de segurança israelense] realizaram um bombardeio direcionado a líderes de alto escalão da organização terrorista Hamas", afirmam as Forças Armadas, sem especificar onde o ataque ocorreu.

Segundo a rede catari Al Jazeera, que citou uma autoridade do Hamas, o bombardeio atingiu negociadores do movimento islamista em Doha. Um jornalista da AFP confirmou que o ataque atingiu um complexo usado pelo Hamas naquela cidade.

Leia mais

Catar diz que ataques israelenses atingiram residências de autoridades do Hamas

O Catar condenou o que descreveu como um bombardeio israelense "covarde" contra edifícios residenciais onde vivem membros do braço político do Hamas.

"O Estado do Catar condena com veemência o ataque covarde israelense que teve como alvos edifícios residenciais onde vários membros do gabinete político do Hamas estão alojados na capital catari, Doha", afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed al Ansari, na rede social X.

Leia mais

Israel mantém ofensiva e derruba mais um prédio em Gaza pelo quarto dia seguido

 

> Clique aqui para assistir no YouTube

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar