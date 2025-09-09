Israel confirma ataque a líderes do Hamas após explosões

Tropas israelenses se posicionam na cerca da fronteira com a Faixa de Gaza, no sul de Israel, em 9 de setembro de 2025. O exército israelense disse em 9 de setembro que agirá com "grande força" na Cidade de Gaza e pediu aos moradores que saíssem, enquanto intensificava um ataque mortal ao maior centro urbano do território palestino. / Crédito: JACK GUEZ / AFP

O Exército israelense afirmou ter atacado líderes do Hamas nesta terça-feira, 9, após jornalistas da AFP em Doha relatarem explosões e nuvens de fumaça na capital do Catar, onde o movimento islamista palestino tem seu escritório político. "O [Exército israelense] e a [agência de segurança israelense] realizaram um bombardeio direcionado a líderes de alto escalão da organização terrorista Hamas", afirmam as Forças Armadas, sem especificar onde o ataque ocorreu.