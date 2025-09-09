Israel confirma ataque a líderes do Hamas após explosões

Exército israelense afirma que atacou líderes do Hamas após explosõesBombardeio teria atingido negociadores do movimento islamista em Doha. Um jornalista da AFP confirmou que o ataque atingiu um complexo usado pelo Hamas
O Exército israelense afirmou ter atacado líderes do Hamas nesta terça-feira, 9, após jornalistas da AFP em Doha relatarem explosões e nuvens de fumaça na capital do Catar, onde o movimento islamista palestino tem seu escritório político.
"O [Exército israelense] e a [agência de segurança israelense] realizaram um bombardeio direcionado a líderes de alto escalão da organização terrorista Hamas", afirmam as Forças Armadas, sem especificar onde o ataque ocorreu.
Segundo a rede catari Al Jazeera, que citou uma autoridade do Hamas, o bombardeio atingiu negociadores do movimento islamista em Doha. Um jornalista da AFP confirmou que o ataque atingiu um complexo usado pelo Hamas naquela cidade.
O Catar condenou o que descreveu como um bombardeio israelense "covarde" contra edifícios residenciais onde vivem membros do braço político do Hamas.
"O Estado do Catar condena com veemência o ataque covarde israelense que teve como alvos edifícios residenciais onde vários membros do gabinete político do Hamas estão alojados na capital catari, Doha", afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed al Ansari, na rede social X.
