Dia D se aproxima para Bolsonaro, julgado por tentativa de golpe

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) saberá esta semana se será condenado por golpismo, em um julgamento histórico que provocou a ira de Donald Trump e abala a direita brasileira faltando quase um ano para as eleições presidenciais. Cinco ministros que compõem a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começarão a emitir seus votos nesta terça-feira (9) para decidir o futuro do ex-presidente (2019-2022) e de outros sete acusados, entre eles vários ex-ministros e integrantes do alto escalão militar.

O líder da direita e da extrema direita, de 70 anos, tornou-se réu em março por ter supostamente liderado uma "organização criminosa armada" que conspirou para tentar se manter no poder após sua derrota nas eleições de 2022 para o petista Luiz Inácio Lula da Silva. Esta é a primeira vez que um ex-presidente é acusado de golpe de Estado no Brasil, onde os responsáveis pela última ditadura militar (1964-1985) jamais foram julgados. - Mais pressão de Trump? - Bolsonaro acompanhará o processo de sua residência em Brasília, onde cumpre prisão domiciliar desde agosto. Seus advogados atribuem sua ausência no tribunal a questões de saúde.

Inelegível até 2030, o ex-capitão do Exército afirma ser inocente e se considera vítima de "perseguição política". Contudo, recebeu o apoio do presidente americano Donald Trump. Sob a alegação de que há uma "caça às bruxas" contra seu aliado, o presidente americano impôs tarifas de 50% para alguns produtos exportados do Brasil aos Estados Unidos e sancionou ministros do STF, como Alexandre de Moraes, relator do caso contra Bolsonaro. O Supremo vai ignorar "pressões internas ou externas", frisou Moraes na semana passada.

Mas a ameaça de novas sanções pode pairar sobre o Brasil, conforme garante em suas redes sociais o deputado federal e filho do ex-presidente Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos desde março deste ano e promove uma campanha em favor de seu pai perante a administração Trump. "Nós vamos cuidar, só não dá para prever o que que pode sair da cabeça do Trump", indicou há alguns dias o ministro da Fazenda Fernando Haddad sobre essa hipótese. Às vésperas do anúncio da sentença, o governo americano voltou a questionar Moraes na segunda-feira e prometeu continuar atuando contra o juiz.

"Para o juiz Alexandre de Moraes e aqueles cujos abusos de autoridade minaram liberdades fundamentais, seguiremos tomando as medidas apropriadas", disse o subsecretário de Diplomacia Pública do Departamento de Estado, Darren Beattie, na rede social X. - Maioria simples - Bolsonaro é acusado de cinco crimes, entre eles tentativa de golpe de Estado, que não teria sido consumado por falta de apoio da cúpula militar.