Decisão de atacar o Hamas no Catar foi de Netanyahu, 'não minha', diz Trump

Decisão de atacar o Hamas no Catar foi de Netanyahu, 'não minha', diz Trump

O presidente americano, Donald Trump, negou, nesta terça-feira (9), ter tido alguma participação no ataque contra a cúpula do Hamas no Catar, e afirmou que a decisão foi do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

"Esta foi uma decisão tomada pelo primeiro-ministro Netanyahu, não foi uma decisão tomada por mim", disse Trump em uma publicação em sua rede, Truth Social, acrescentando que quer que a guerra em Gaza "TERMINE, JÁ!".

