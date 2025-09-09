Conselheiro de Trump chama Brics de 'vampiros' e critica Lula

"A questão central é que nenhum desses países pode sobreviver se não vender para nós. Vamos ver o que acontece. Não vejo como o Brics pode se manter unido já que, historicamente, todos se odeiam e se matam entre si", pontuou Navarro.

O conselheiro econômico da Casa Branca, Peter Navarro, chamou os integrantes do Brics de "vampiros sugando sangue dos Estados Unidos com suas práticas comerciais desleais". Em entrevista ao veículo conservador Real America's Voice, Navarro ainda pontuou que a economia do Brasil está "indo para o buraco" com as políticas "socialistas" do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Sobre o Brasil, o conselheiro ainda declarou que o país "mantém o verdadeiro líder em uma cela", sem mencionar o ex-presidente Jair Bolsonaro, réu em julgamento de ação penal sobre tentativa de golpe de Estado, que foi retomada nesta terça-feira pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro, além disso, está sob prisão domiciliar enquanto aguarda a finalização do processo judicial, não em uma "cela".

Navarro disse ainda que o Brics enfrenta contradições históricas entre seus membros. Segundo ele, a Rússia se aproxima da China, mas Pequim reivindica o porto russo de Vladivostok e estaria colonizando a Sibéria por meio de imigração ilegal.

Ele acrescentou que a Índia está em guerra com a China há décadas, lembrando que Pequim forneceu a bomba nuclear ao Paquistão e mantém navios no Oceano Índico. "Boa sorte com isso, Putin", afirmou, dirigindo-se também ao premiê indiano: "Modi, veja como você resolve isso."