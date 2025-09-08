Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zagueiro do Athletic Bilbao pega gancho de 10 meses de suspensão por doping

Zagueiro do Athletic Bilbao pega gancho de 10 meses de suspensão por doping

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O órgão disciplinar da Uefa puniu o zagueiro Yeray Álvarez, do Athletic Bilbao, com dez meses de suspensão por doping, após ser flagrado em exame realizado depois da semifinal da Liga Europa contra o Manchester United.

A análise da amostra do jogador revelou a presença de canrenona, "uma substância proibida tanto dentro como fora de competição na categoria S5", que inclui "diuréticos e agentes de mascaramento da lista de proibições da Wada", a Agência Mundial Antidoping, apontou a Uefa em comunicado publicado nesta segunda-feira (8).

A federação europeia, no entanto, reconhece que "não houve intencionalidade por parte do jogador, considerando comprovado que a ingestão da substância proibida se deu em razão do uso incorreto de um medicamento preventivo contra a queda de cabelo por sua companheira, sem a intenção de se dopar", destacou o Athletic em nota.

A punição passa a contar a partir do dia 2 de junho, já que Yeray Álvarez aceitou de maneira voluntária sua suspensão provisória.

Portanto, ele estará livre para voltar a jogar a partir de 2 de abril de 2026, mas dois meses antes, como contempla o regulamento antidoping da Uefa, ele poderá ser reincorporado aos treinamentos da equipe.

O Athletic Bilbao terminou o último Campeonato Espanhol na quarta colocação e nesta temporada vai disputar a Liga dos Campeões da Europa.

rsc/mcd/cb/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar