Venezuela classifica de 'grande farsa' acusações dos EUA sobre narcotráfico

A Venezuela classificou, nesta segunda-feira (8), de "grande farsa" as acusações de narcotráfico feitas pelos Estados Unidos contra o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e assegurou que são "mais uma operação para criminalizar" o governo. A vice-presidente e ministra do Petróleo, Delcy Rodríguez, insistiu em assinalar que a Venezuela "não é um país relevante em matéria de narcotráfico", citando um relatório das Nações Unidas.

"Vocês se dão conta de que é uma grande farsa? É uma farsa. Toda uma falsidade que só busca agredir a Venezuela", disse a vice-presidente em declarações à imprensa ao reprovar o envio de navios de guerra dos Estados Unidos para o sul do Caribe, perto do território venezuelano, como parte de uma operação de combate às drogas. Washington acusa Maduro de chefiar supostos cartéis do narcotráfico e aumentou para 50 milhões de dólares (pouco mais de R$ 270 milhões na cotação atual) a recompensa por sua captura. O presidente americano Donald Trump também indicou que os aviões venezuelanos que representem perigo para as forças no Caribe podem ser "derrubados". Na semana passada, a frota americana afundou um barco com 11 supostos narcotraficantes que, segundo disse, havia saído da Venezuela.