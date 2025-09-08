Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Venezuela aumentará tropas em estados para combater tráfico de drogas

Autor Deisy Buitrago - Repórter da Reuters*
 A Venezuela prometeu nesse domingo (7) aumentar drasticamente as tropas nos estados costeiros para combater o tráfico de drogas - medida que ocorre depois que os Estados Unidos (EUA) determinaram o envio de mais dez caças a Porto Rico para realizar operações contra os cartéis na região.

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ordenou o envio de mais tropas para a região de Guajira, no estado de Zulia, e para a península de Paraguaná, em Falcón, disse o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, acrescentando que a área constitui "rota do tráfico de drogas".

A presença militar na ilha de Nueva Esparta e nos estados de Sucre e Delta Amacuro também será ampliada. Cerca de 25 mil soldados devem ser enviados, em comparação com os 10 mil que foram enviados aos estados de Zulia e Táchira, que fazem fronteira com a Colômbia, segundo Padrino.

"Ninguém virá e fará o trabalho por nós. Ninguém vai pisar nesta terra e fazer o que devemos fazer", disse o ministro em vídeo postado nas redes sociais.

As tensões entre a Venezuela e os EUA aumentaram na esteira da nova abordagem do presidente Donald Trump para combater o narcotráfico ilegal.

O envio dos jatos se soma ao acúmulo militar dos EUA no Caribe e ocorre após um ataque militar, na semana passada, que matou 11 pessoas e afundou um barco da Venezuela que, segundo Trump, estava transportando drogas.

Maduro acusou os EUA de buscar uma mudança de regime.

Trump afirmou, na sexta-feira (5), que os Estados Unidos não estão falando de uma mudança de regime, mas comparou as mortes de centenas de milhares de norte-americanos por overdose a mortos de guerra, enquanto procurava justificar a atividade militar no Caribe.

O presidente norte-americano está avaliando as opções para novos ataques, incluindo possíveis alvos suspeitos de cartéis de drogas na Venezuela, informou a CNN na sexta-feira, citando várias fontes informadas sobre os planos do governo. O ataque marcaria uma grande escalada.

