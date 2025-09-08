Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tunísia é a segunda seleção africana classificada para a Copa de 2026

Tunísia é a segunda seleção africana classificada para a Copa de 2026

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Tunísia venceu Guiné Equatorial por 1 a 0 nesta segunda-feira (8), em Malabo, e se tornou a segunda seleção africana classificada para a Copa do Mundo de 2026.

Os tunisianos, que não podem mais ser alcançados no topo do Grupo H das Eliminatórias, venceram fora de casa graças a um gol nos acréscimos de Mohamed Ali ben Romdhane (90'+4).

Com o resultado, a Tunísia se junta ao Marrocos, primeiro país do continente a garantir vaga no Mundial do ano que vem, depois de golear o Níger por 5 a 0 na última sexta-feira.

A Copa do Mundo de 2026, que será disputada de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá, já tem 18 das 48 seleções participantes classificadas.

cyj/pm/mcd/cb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar