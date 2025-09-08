Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump "não assinou" nem desenhou suposta nota para Epstein, diz Casa Branca

AFP
AFP Autor
A Casa Branca afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não assinou nem desenhou uma suposta nota de aniversário de 2003 para o falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein, divulgada nesta segunda-feira (8) por legisladores democratas.

"Como tenho dito desde o início, está muito claro que o presidente Trump não desenhou essa imagem e não a assinou", declarou a secretária de imprensa Karoline Leavitt no X.

Leavitt acrescentou que a história sobre a nota de teor lascivo era "falsa" e disse que a equipe jurídica de Trump continuará "a perseguir agressivamente a ação judicial" contra o Wall Street Journal, que noticiou originalmente a existência da carta.

