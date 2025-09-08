Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Secretário-geral da ONU 'condena com firmeza' ataque 'terrorista' em Jerusalém

Autor AFP
AFP
Tipo Notícia

O secretário-geral da ONU, António Guterres, "condenou com firmeza" o ataque "terrorista" em que dois palestinos abriram fogo nesta segunda-feira (8) em uma estação de ônibus em Jerusalém Oriental, matando seis pessoas, disse seu porta-voz em um comunicado.

Guterres, que é frequentemente criticado por Israel, que o declarou persona non grata no ano passado, também transmitiu "suas sinceras condolências" às famílias das vítimas, disse o porta-voz Stephane Dujarric.

onu

