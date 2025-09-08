Público grita "sem anistia" durante 7 de Setembro em Brasília

Desfile tradicional destacou tema da soberania nacional e não contou com a presença de ministros do STF; Primeira Turma da corte deve concluir esta semana julgamento do ex-presidente Bolsonaro por tentativa de golpe.O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja da Silva chegaram à Esplanada na manhã deste 7 de Setembro em carro aberto, o Rolls-Royce presidencial tradicionalmente usado em cerimônias oficiais. Ao desembarcar na tribuna das autoridades, o casal foi recebido pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e pelos comandantes das três Forças Armadas. A organização do evento distribuiu entre o público bonés azuis com o slogan "Brasil Soberano", ostentado por alguns ministros. A decoração e algumas faixas presentes no desfile também traziam a mensagem – um recado para os Estados Unidos e sua tentativa de intervenção na política e na Justiça brasileira. O governo de Donald Trump impôs tarifas comerciais a produtos brasileiros como uma tentativa de pressionar o país a barrar os processos contra Jair Bolsonaro. O ex-presidente, ao lado de mais sete réus do chamado núcleo crucial da trama golpista, está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado após a vitória de Lula nas eleições de 2022. O julgamento deve ser concluído nesta semana. Se condenado, Bolsonaro pode levar uma pena de mais de 40 anos de prisão. Convidados, os ministros do STF decidiram não comparecer desta vez ao evento na Esplanada dos Ministérios. "Sem anistia" Na presença do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, parte do público gritou "Sem Anistia", em referência à proposta que está sendo discutida no Congresso para anistiar envolvidos na tentativa de golpe de Estado que culminou nos ataques de 8 de janeiro de 2023. Motta tem sido pressionado pela oposição a viabilizar a votação de projeto de lei que prevê perdão dos crimes de envolvidos em atos antidemocráticos. Uma das propostas garante perdão desde 2019, além de anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e o tornar elegível para as eleições de 2026. Pronunciamento No sábado, véspera do Dia da Independência, Lula fez um pronunciamento à nação em que frisou a importância da soberania nacional e da união dos brasileiros na defesa da democracia, do meio ambiente e das instituições do país. "É inadmissível o papel de alguns políticos brasileiros que estimulam os ataques ao Brasil. Foram eleitos para trabalhar pelo povo brasileiro, mas defendem apenas seus interesses pessoais. São traidores da pátria. A história não os perdoará", afirmou. "O Brasil não será colônia de ninguém. O único dono deste país é o povo brasileiro." Outro tema exaltado na cerimônia deste domingo foi a COP 30, Conferência do Clima da ONU que neste ano será sediada em Belém, no Pará. Cerca de 30 mil pessoas acompanharam o desfile em arquibancadas montadas na Esplanada. Atos pró-Bolsonaro A poucos quilômetros dali, perto da Torre de TV de Brasília, apoiadores de Jair Bolsonaro se reuniram para pedir anistia de golpistas e o impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes – relator do julgamento de Bolsonaro. Manifestações da direita ocorreram em várias outras capitais do país. No Rio de Janeiro, o movimento se concentrou na orla de Copacabana, com bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos e a participação do senador Flávio Bolsonaro e do governador Cláudio Castro. Em São Paulo, bolsonaristas foram à Avenida Paulista com críticas ao STF e pedidos de anistia para os presos pelos ataques de 8 de janeiro. Presente na manifestação, o governador, Tarcísio de Freitas, defendeu a anistia geral e pressionou Hugo Motta a pautar o tema. "Não vamos aceitar a ditadura de um Poder sobre o outro. Chega", disse, em referência ao STF. Ele chamou Moraes de ditador e de tirano. "Ninguém aguenta mais tirania de um ministro como Moraes." sf (ABr, ots)