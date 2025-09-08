Primeiro-ministro François Bayrou deve renunciar após perda de voto de confiança no Parlamento

A decisão de derrubar o governo de Bayrou foi tomada por 364 a 194 votos, anunciou a Presidência da Assembleia Nacional.

O primeiro-ministro, François Bayrou, deve anunciar sua renúncia após perder a votação sobre a confiança em seu governo na Assembleia Nacional da França. A votação era vista como um caminho para resolver disputas orçamentárias, mas Bayrou não conseguiu angariar apoio para permanecer no cargo.

Aliado do presidente francês Emmanuel Macron, Bayrou foi nomeado em dezembro de 2024 em um esforço para abordar a profunda crise política do país.

"Vocês têm o poder de derrubar o governo, mas não têm o poder de apagar a realidade", disse Bayrou em um discurso à Assembleia Nacional nesta segunda-feira, antes do voto de confiança que convocou. "A realidade permanecerá inexorável. Os gastos continuarão a aumentar e o peso da dívida - já insuportável - se tornará mais pesado e custoso."

No final do primeiro trimestre de 2025, a dívida pública francesa era de 3,346 trilhões de euros, ou 114% do Produto Interno Bruto (PIB). O serviço da dívida continua sendo um item importante do orçamento, representando cerca de 7% dos gastos do Estado.

*Com informações da Associated Press