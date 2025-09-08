FRANÇA POLÍTICA: Crise política aumenta na França com a provável queda do governo

O Parlamento da França deve derrubar nesta segunda-feira (8) o segundo governo em nove meses e intensificar a crise política neste país crucial da União Europeia (UE), onde as atenções estão voltadas para o presidente Emmanuel Macron.

O partido do presidente da Argentina, Javier Milei, sofreu uma dura derrota para a oposição peronista nas eleições legislativas provinciais de Buenos Aires, consideradas cruciais às vésperas das eleições parlamentares de meio de mandato de 26 de outubro.

Trump adverte empresas estrangeiras após detenção de trabalhadores sul-coreanos

O presidente Donald Trump fez uma advertência às empresas estrangeiras no domingo (7) e destacou que devem cumprir a legislação dos Estados Unidos, depois que mais de 300 trabalhadores sul-coreanos foram detidos em um fábrica de baterias da Hyundai-LG que está sendo construída no estado da Geórgia.

BOGOTÁ:

Exército resgata 27 de 72 militares sequestrados por guerrilha na Colômbia

As autoridades da Colômbia resgataram 27 dos 72 militares sequestrados no domingo (7) no sudoeste do país, em uma área controlada pela guerrilha e com muitas plantações de drogas.

Israel e Estados Unidos lançam 'último aviso' ao Hamas

Israel instou o Hamas nesta segunda-feira (8) a se render e libertar todos os reféns se não quiser ser "aniquilado", horas após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançar um aviso semelhante ao movimento palestino.

(Israel conflito Palestinos diplomacia, 670 palavras, já transmitida)

Espanha anuncia medidas contra o 'genocídio' em Gaza e Israel a acusa de ser 'antissemita'

Espanha e Israel trocaram novas acusações nesta segunda-feira (8), depois que o presidente de Governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciou medidas "para deter o genocídio em Gaza" e Israel respondeu denunciando uma "campanha anti-israelense e antissemita" por parte de Madri.

Trump ameaça impor sanções à Rússia após maior bombardeio contra a Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou no domingo que está disposto a impor mais sanções à Rússia, depois que Moscou executou a maior ofensiva aérea contra a Ucrânia desde o início da guerra.

Começa julgamento de anestesista acusado de envenenar 30 pacientes na França

Um anestesista compareceu a um tribunal na França nesta segunda-feira (8) pela acusação de envenenar intencionalmente 30 pacientes, dos quais 12 morreram, e afirmou que não é responsável pelo "sofrimento" dos denunciantes e das famílias dos mortos.

Príncipe Harry encontrará o rei Charles III em sua viagem desta semana a Londres?

O príncipe Harry retorna, nesta segunda-feira (8), a Londres em ocasião de uma festa beneficente, com a dúvida se em algum momento da semana irá se reunir com seu pai, o rei Charles III, para tentar reconciliar-se após anos de tensões.

Australiana que matou parentes do marido com cogumelos tóxicos condenada à prisão perpétua

A australiana que assassinou três parentes do marido com uma refeição envenenada por cogumelos tóxicos foi condenada nesta segunda-feira (8) à prisão perpétua, com a possibilidade de pedir liberdade condicional em 33 anos.

Pai foragido que estava escondido com os filhos desde 2021 é morto a tiros na Nova Zelândia

Um neozelandês que passou quase quatro anos fugindo com os filhos foi morto durante uma troca de tiros com a polícia, informaram as autoridades nesta segunda-feira (8), um caso que deixou o país da Oceania em alerta.

