Na Argentina, Axel Kicillof desponta como potencial líder do Peronismo, após derrota de Milei

Autor Agência Estado
As eleições provinciais de Buenos Aires destacaram o governador Axel Kicillof como potencial líder do Peronismo, após seu partido derrotar o La Libertad Avanza, do presidente ultra-conservador Javier Milei, no domingo. Os resultados apurados na noite do domingo, 7, apontam que o esquerdista Fuerza Pátria teve cerca de 47% dos votos, contra apenas 34% do partido de Milei.

Milei reconheceu a derrota e prometeu revisar suas estratégias, mas manteve seu compromisso com reformas econômicas.

Analistas esperavam uma derrota menor, mas o resultado em Buenos Aires, que representa quase 40% da população, pode fortalecer seus rivais.

Kicillof, em discurso, criticou as políticas de Milei e destacou que as urnas mostraram descontentamento com os cortes de gastos, enfatizando a importância de investimentos em obras públicas, educação e saúde. Um dos críticos de oposição mais ferozes, o governador da província de Buenos Aires passou a ser considerado o melhor posicionado para a liderança futura do Peronismo.

A eleição provincial era vista como um teste para o partido de Milei antes das eleições legislativas de outubro, em meio ao escândalo de corrupção no governo. Para conseguir implementar suas reformas econômicas radicais, o presidente terá que expandir em outubro a pequena minoria de seu partido no Congresso dominado pela oposição para cumprir sua promessa de "transformar o país", que já deu calote nove vezes, em um capaz de honrar suas dívidas.

Os peronistas agora são o maior bloco no congresso fragmentado da Argentina e usaram seus números para aprovar medidas de gastos sociais que estão testando os esforços de Milei para equilibrar o orçamento da Argentina, enquanto a economia enfrenta dificuldades. A confiança do consumidor está em queda, com desemprego e taxas de juros em alta, enquanto o governo tenta controlar a inflação intervém constantemente no câmbio para estabilizar o peso. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

