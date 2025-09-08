Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Morre Nobel americano David Baltimore, injustamente acusado de fraude

Autor AFP
Premiado com o Nobel de Medicina em 1975 aos 37 anos, o biólogo americano David Baltimore, cuja carreira foi manchada por uma acusação injusta de frade, faleceu no sábado (6) aos 87 anos, anunciaram os meios de comunicação americanos nesta segunda-feira (8). 

Considerado uma figura destacada da biologia molecular, David Baltimore recebeu o Nobel por suas pesquisas sobre os retrovírus e, em particular, por sua descoberta de uma enzima viral que permitiu compreender melhor o mecanismo de ação do HIV responsável pela aids.

Mas a carreira de David Baltimore, professor no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), foi abalada, sua reputação prejudicada e seus trabalhos interrompidos quando foi acusado de fraude científica em 1986.

Sem ser acusado diretamente, o professor defendeu uma de suas colaboradoras de origem japonesa, de quem se suspeitava erroneamente que havia falsificado os dados de um experimento de imunologia científica.

Em várias ocasiões, em 1988 e 1989, teve que responder a audiências públicas, às vezes tumultuosas, perante uma comissão do Congresso. 

Em 1991, foi obrigado a renunciar à presidência da Universidade Rockefeller de Nova York, apenas 18 meses depois de ter sido nomeado. 

Só em 1996 o professor Baltimore e sua colaboradora foram definitivamente exonerados. "Nunca poderei esquecê-lo", confessou ao The New York Times ao lembrar desse período.

