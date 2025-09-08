Kane confirma "conversa" sobre protocolo antirracismo antes de jogo contra Sérvia

O capitão da Inglaterra, Harry Kane, confirmou nesta segunda-feira (8) que os jogadores da sua seleção tiveram uma "conversa" sobre o protocolo de três etapas da Uefa por comportamento discriminatório antes de jogar contra a Sérvia, em Belgrado, na terça-feira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. As duas seleções disputam uma partida crucial no Estádio Rajko Mitic, cuja capacidade foi reduzida em 15% devido a comportamentos anteriores da torcida.

A Fifa puniu a Federação Sérvia de Futebol (FSS) por "discriminação e abuso racista" em uma partida contra Andorra, em junho. Após o mais recente de uma longa série de incidentes desagradáveis, a FSS pediu aos torcedores sérvios que "torçam da maneira correta" contra a Inglaterra, que já havia sofrido ataques racistas em 2019 contra Montenegro e Bulgária. Kane já era capitão dos 'Three Lions' nessas partidas com incidentes em Podgorica e Sofia. O atacante do Bayern de Munique disse nesta segunda-feira que os jogadores da Inglaterra discutiram os protocolos da Uefa e estão dispostos a deixar o campo se necessário.

"Tivemos uma reunião e discutimos os protocolos a partir do ponto de vista da Uefa", disse ele. "Não acho que gostamos de falar muito sobre isso. Nosso foco está no jogo, em tentar vencer a Sérvia em campo", continuou. "Mas tudo pode acontecer, é claro, e estamos preparados para isso, mas, em última instância, não estamos pensando nisso".

Questionado se está preparado para retirar jogadores do campo durante a partida em protesto contra qualquer ofensa racista, Kane respondeu: "Estamos preparados para fazer o que os protocolos da Uefa nos permitirem". "Tivemos uma conversa em grupo para que, caso aconteça, estejamos preparados para fazer o que for necessário". O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, disse esperar que o confronto decisivo entre os dois primeiros colocados do Grupo K transcorra sem incidentes nas arquibancadas.