Kane confirma "conversa" sobre protocolo antirracismo antes de jogo contra Sérvia

O capitão da Inglaterra, Harry Kane, confirmou nesta segunda-feira (8) que os jogadores da sua seleção tiveram uma "conversa" sobre o protocolo de três etapas da Uefa por comportamento discriminatório antes de jogar contra a Sérvia, em Belgrado, na terça-feira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

As duas seleções disputam uma partida crucial no Estádio Rajko Mitic, cuja capacidade foi reduzida em 15% devido a comportamentos anteriores da torcida.

A Fifa puniu a Federação Sérvia de Futebol (FSS) por "discriminação e abuso racista" em uma partida contra Andorra, em junho.

Após o mais recente de uma longa série de incidentes desagradáveis, a FSS pediu aos torcedores sérvios que "torçam da maneira correta" contra a Inglaterra, que já havia sofrido ataques racistas em 2019 contra Montenegro e Bulgária.

Kane já era capitão dos 'Three Lions' nessas partidas com incidentes em Podgorica e Sofia.

O atacante do Bayern de Munique disse nesta segunda-feira que os jogadores da Inglaterra discutiram os protocolos da Uefa e estão dispostos a deixar o campo se necessário.

"Tivemos uma reunião e discutimos os protocolos a partir do ponto de vista da Uefa", disse ele.

"Não acho que gostamos de falar muito sobre isso. Nosso foco está no jogo, em tentar vencer a Sérvia em campo", continuou.

"Mas tudo pode acontecer, é claro, e estamos preparados para isso, mas, em última instância, não estamos pensando nisso".

Questionado se está preparado para retirar jogadores do campo durante a partida em protesto contra qualquer ofensa racista, Kane respondeu: "Estamos preparados para fazer o que os protocolos da Uefa nos permitirem".

"Tivemos uma conversa em grupo para que, caso aconteça, estejamos preparados para fazer o que for necessário".

O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, disse esperar que o confronto decisivo entre os dois primeiros colocados do Grupo K transcorra sem incidentes nas arquibancadas.

"Os responsáveis da FA conversaram conosco sobre isso, sim. Estamos cientes", disse Tuchel, cuja equipe está cinco pontos à frente da Sérvia.

"E, no entanto, eu sempre acredito no bem, então sempre acredito que teremos uma competição esportiva de alto nível e celebraremos o esporte pelo que ele é: uma partida respeitosa e emocionante", acrescentou o alemão.

