Irã vê como positivas negociações com AIEA e diz aguardar finalização de documento conjunto

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, afirmou nesta segunda-feira, 8, que as negociações recentes entre Teerã e a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) tiveram um andamento positivo e que ainda se aguarda a finalização de um documento conjunto. "Ainda não chegamos a uma conclusão final, mas o processo de diálogo tem sido positivo", disse ele em coletiva com a imprensa.

O diplomata destacou que os ataques às instalações nucleares do país por parte de Israel e dos Estados Unidos marcaram "um acontecimento único", o que exige ajustes no cumprimento das obrigações de salvaguardas. "Pela primeira vez, instalações nucleares de um país sob supervisão da Agência foram diretamente atacadas", afirmou.