Espanha anuncia novas medidas para tentar frear guerra em Gaza e ampliar apoio aos palestinos

O governo da Espanha anunciou nesta segunda-feira (8) um pacote de nove novas medidas para tentar frear o conflito em Gaza e reforçar o apoio à população palestina. Em declaração no Palácio de La Moncloa, o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, afirmou que as ações têm como objetivo "deter o genocídio em Gaza, perseguir seus executores e apoiar a população palestina".

Segundo comunicado, Sánchez criticou duramente a resposta militar israelense aos atentados do Hamas em outubro de 2023, afirmando que a operação "acabou se convertendo em uma nova onda de ocupações ilegais e em um ataque injustificável contra a população civil palestina". "Uma coisa é proteger o seu país e outra muito diferente é bombardear hospitais e matar de fome crianças inocentes", destacou o premiê.