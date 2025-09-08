Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dirigente palestino Mahmoud Abbas se reúne com Keir Starmer em Londres

Autor AFP
Tipo Notícia

O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, se reuniu na noite desta segunda-feira (8) em Londres com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, cujo governo planeja reconhecer o Estado da Palestina.

Ambos os dirigentes conversaram sobre "a urgência de pôr fim ao terrível sofrimento e à fome" na Faixa de Gaza, cenário de uma guerra entre Israel e o Hamas; e também sobre a libertação dos reféns detidos por esse grupo islamista palestino, segundo um porta-voz de Downing Street.

Abbas aplaudiu "o compromisso" do Reino Unido em "reconhecer um Estado palestino perante a Assembleia Geral da ONU", que será realizada de 9 a 23 de setembro em Nova York, "a menos que Israel mude de rumo", acrescentou o porta-voz.

Vários países, incluindo a França, anunciaram a intenção de reconhecer o Estado da Palestina durante essa Assembleia Geral.

Starmer havia dito no final de julho que o Reino Unido reconheceria o Estado da Palestina em setembro, exceto se Israel adotasse uma série de compromissos, entre eles o de um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

O anúncio foi firmemente condenado por Israel.

Abbas e Starmer concordaram que o Hamas não teria "nenhum papel na futura governança da Palestina" e insistiram na necessidade de uma "solução de longo prazo" para o conflito.

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada pelo ataque do Hamas em 7 de outubro, que provocou a morte de 1.219 pessoas em Israel, em sua maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais.

Segundo o Exército, em Gaza ainda há 47 cativos, dos 251 sequestrados durante o ataque.

As represálias israelenses causaram ao menos 64.522 mortos em Gaza, em sua maioria mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde do território, sob autoridade do Hamas, cujos dados são considerados confiáveis pela ONU.

