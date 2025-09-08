Depois de Trump, Israel faz 'última advertência' ao Hamas

O ministro da Defesa de Israel exigiu nesta segunda-feira a rendição do Hamas se o grupo não quer ser "aniquilado", horas depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar uma "última advertência" ao movimento islamista palestino, com a exigência de que libertem os reféns de Gaza. "Esta é uma última advertência aos assassinos e estupradores do Hamas em Gaza e nos hotéis de luxo no exterior: libertem os reféns e entreguem as armas, ou Gaza será destruída e vocês aniquilados", afirmou o ministro Israel Katz em sua conta na rede social X.

O ministro acrescentou que o Exército "continua suas operações como planejado e se prepara para expandir as manobras para conquistar Gaza". No domingo, Trump fez uma "última advertência" ao Hamas para que aceite um acordo para libertar os reféns israelenses em Gaza. "Esta é minha última advertência, não haverá outra!", escreveu Trump nas redes sociais. O Hamas, por sua vez, afirmou neste domingo que está disposto a retomar "imediatamente" as negociações após receber uma nova proposta por parte dos Estados Unidos, país que atua como mediador ao lado do Egito e do Catar.