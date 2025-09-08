Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Democratas publicam suposta carta de aniversário de Trump a Epstein

Legisladores democratas dos Estados Unidos publicaram nesta segunda-feira (8) uma suposta carta de aniversário enviada por Donald Trump em 2003 ao criminoso sexual Jeffrey Epstein, que contém um desenho da silhueta de uma mulher nua, após o presidente negar a existência da mensagem.

Os democratas do Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes, instância que investiga a forma como foi conduzida uma investigação criminal sobre o falecido financista, divulgaram a carta nas redes sociais após ela ter sido entregue pelos administradores do espólio de Epstein.

