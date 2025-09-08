Danos à sede do governo da Ucrânia foram provocados por míssil balístico, segundo Kiev

"Pela primeira vez, o inimigo atacou o edifício do governo ucraniano: um golpe com míssil balístico Iskander", escreveu na rede X Andriy Yermak, chefe da administração presidencial ucraniana.

Os danos registrados na sede do governo da Ucrânia em Kiev durante um ataque russo no domingo foram provocados por um míssil balístico Iskander, anunciou nesta segunda-feira (8) um porta-voz da presidência.

A Rússia, que utiliza com frequência esse tipo de míssil balístico contra a Ucrânia, lançou no domingo sua maior ofensiva de drones e mísseis contra o país desde o início da guerra, em fevereiro de 2022.

A embaixadora da União Europeia na Ucrânia, Katarina Mathernova, visitou a sede do governo e constatou o "enorme buraco" deixado pelo impacto, assim como os restos do míssil.

"Foi somente porque o míssil não conseguiu detonar por completo que todo o edifício não se transformou em ruínas", assegurou.

Segundo Andriy Danyk, chefe do serviço ucraniano de Situações de Emergência, entre 800 e 900 m² foram danificados.