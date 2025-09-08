Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cinco mortos no Líbano em bombardeios israelenses contra posições do Hezbollah

Cinco mortos no Líbano em bombardeios israelenses contra posições do Hezbollah

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Pelo menos cinco pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas em bombardeios israelenses no nordeste do Líbano nesta segunda-feira (8), informou o Ministério da Saúde libanês. Os ataques tiveram como alvo posições do Hezbollah, segundo Israel. 

"De acordo com um balanço provisório, os ataques aéreos israelenses no Vale do Bekaa e nos arredores de Hermel deixaram cinco mortos e cinco feridos", afirmou o ministério em um comunicado. 

Segundo a agência de notícias oficial libanesa NNA, pelo menos sete bombardeios foram registrados no nordeste do país, perto da fronteira com a Síria, nesta segunda-feira. 

Enquanto isso, o porta-voz do Exército israelense em língua árabe, Avichay Adraee, disse na rede X que aeronaves israelenses atacaram "várias instalações do Hezbollah, incluindo posições da força Radwan", a unidade de elite do movimento. 

Estes são os primeiros bombardeios israelenses desde que o Líbano anunciou na sexta-feira que seu Exército começaria a implementar seu plano para desarmar o movimento pró-iraniano, bastante enfraquecido após uma guerra com Israel. 

Apesar do cessar-fogo em vigor desde 27 de novembro de 2024, Israel mantém tropas em cinco postos de fronteira estratégicos no sul do Líbano e frequentemente realiza ataques aéreos contra o Hezbollah.

lk-jos/mdh/pc/mb/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar