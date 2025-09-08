Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bayer Leverkusen anuncia dinamarquês Kasper Hjulmand como novo técnico

Uma semana depois de demitir o holandês Erik ten Hag, o Bayer Leverkusen anunciou nesta segunda-feira (8) o dinamarquês Kasper Hjulmand como seu novo técnico.

Hjulmand, de 53 anos, assinou até junho de 2027 e terá a difícil missão de reconstruir o Leverkusen após a saída de vários jogadores que fizeram parte da equipe campeã da Bundesliga e da Copa da Alemanha na temporada 2023/2024.

Uma tarefa para a qual Ten Hag foi contratado em junho, após a saída de Xabi Alonso para o Real Madrid, mas sua permanência no cargo durou apenas três jogos, com uma vitória na primeira fase da Copa da Alemanha e um empate e uma derrota nas duas primeiras rodadas da Bundesliga.

Hjulmand estreará na próxima sexta-feira, contra o Eintracht Frankfurt, uma das três equipes (junto com Colônia a Bayern de Munique) que somaram seis pontos no início do campeonato.

Seu último trabalho foi à frente da seleção da Dinamarca, que comandou de 2020 a 2024, período em que teve como melhor resultado a classificação para a semifinal da Eurocopa 2021.

Esta será a segunda experiência de Hjulmand no futebol da Alemanha, depois de uma passagem entre 2014 e 2015 pelo Mainz, que o demitiu pelos maus resultados depois de 21 rodadas disputadas.

