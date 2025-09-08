Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ariana Grande vence prêmio de Melhor Vídeo do Ano do MTV Video Music Awards

Ariana Grande vence prêmio de Melhor Vídeo do Ano do MTV Video Music Awards

A cantora americana Ariana Grande ganhou o principal prêmio do MTV Video Music Awards no domingo (7), faturando o Melhor Vídeo do Ano com a música "Brighter Days Ahead", que também venceu na categoria Melhor Pop, em uma cerimônia perto de Nova York.

Visivelmente emocionada ao receber o principal prêmio da noite, a compositora e atriz de 32 anos agradeceu aos seus fãs.

"Obrigada por crescerem comigo e por me apoiarem tanto como ser humano", afirmou.

Lady Gaga também se destacou como outra grande vencedora da noite, superando nomes como Bad Bunny, Kendrick Lamar, Taylor Swift e The Weeknd na categoria Artista do Ano. A cantora de 39 anos também levou o prêmio de Melhor Colaboração, com Bruno Mars por "Die with a Smile".

A cantora de k-pop Rosé, em carreira solo após alcançar a fama como o grupo Blackpink, faturou a categoria Música do Ano por "APT", coescrita com Bruno Mars.

Sabrina Carpenter foi a vencedora do Melhor Álbum do Ano por "Short n' Sweet". 

A noite apresentou uma estética nostálgica com apresentações de artistas veteranos como Mariah Carey, Busta Rhymes e Ricky Martin, enquanto artistas mais jovens como Doja Cat e Tate McRae incorporaram coreografias fortemente inspiradas nas décadas de 1980 e 1990. 

O rapper Kendrick Lamar, que dominou o último Grammy com cinco vitórias, ficou de mãos vazias apesar das múltiplas indicações.

