Ao menos 16 mortos no Nepal em protesto contra bloqueio das rede sociais

Pelo menos 16 pessoas morreram e cerca de 100 ficaram feridas nesta segunda-feira (8) em Katmandu, capital do Nepal, quando a polícia dispersou uma manifestação contra o bloqueio das redes sociais e a corrupção. "Infelizmente, 16 pessoas morreram, segundo dados coletados pelos hospitais. Outras 100 foram hospitalizadas, entre elas vários policiais", declarou o porta-voz da polícia, Shekhar Khanal, à AFP.

Os confrontos seguiam no fim da tarde nas ruas da capital, onde a polícia tentava dispersar o último grupo de manifestantes. O governo do primeiro-ministro, KP Sharma Oli, deve se reunir para avaliar a situação. As forças de segurança intervieram quando milhares de pessoas se aproximaram do Parlamento. O acesso ao prédio estava bloqueado, mas vários manifestantes tentaram atravessar o cordão de segurança estabelecido pela polícia. "Utilizamos gás lacrimogêneo e canhões de água quando manifestantes entraram na zona proibida", justificou o porta-voz à AFP.

Segundo relatos anônimos publicados pela imprensa local, a polícia disparou munição real contra a multidão para contê-la. A AFP não pôde confirmar imediatamente esta informação. O protesto ocorre após o Ministério nepalês de Comunicação e Tecnologias da Informação anunciar, na quinta-feira, o bloqueio de 26 plataformas, incluindo Facebook, YouTube, X e LinkedIn, por não se registrarem conforme a lei. O governo havia dado às empresas gestoras de redes sociais um prazo de sete dias para se registrarem perante seus serviços, designarem um representante local e uma pessoa encarregada de gerenciar os possíveis litígios decorrentes de seu uso.