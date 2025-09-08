Ancelotti anuncia mudanças na Seleção para jogo contra a Bolívia

A Seleção Brasileira, já classificada para a Copa do Mundo de 2026, terá mudanças para o jogo contra a Bolívia, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, em El Alto, anunciou o técnico Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (8). "A ideia que tenho é mudar um pouco (...). Estamos avaliando a fadiga dos jogadores", comentou Ancelotti em entrevista coletiva no Rio de Janeiro, na véspera da partida fora de casa contra os bolivianos.

O treinador italiano reconheceu que trabalhar na altitude (El Alto fica 4.150 acima do nível do mar) é algo novo para ele, mas disse confiar em seu grupo de trabalho. "Não é nada novo para a Seleção, então tenho que confiar nas pessoas que têm mais informações do que eu", afirmou Carletto, que está analisando mudanças de jogadores e no esquema tático. O italiano disse que conversou com seu filho, Davide Ancelotti, treinador do Botafogo, sobre sua experiência na altitude na Copa Libertadores. O time carioca foi eliminado do torneio nessas condições pela LDU, do Equador. "É uma informação a mais", comentou.

O Brasil, que na última quinta-feira venceu o Chile por 3 a 0, no Maracanã, subiu para a segunda posição na tabela das Eliminatórias, com 28 pontos, a dez da líder Argentina. Ancelotti não poderá contar desta vez com Casemiro, que está suspenso. O experiente volante foi fundamental nos primeiros jogos de seu ciclo à frente da Seleção, iniciado em junho. "Não há outro com as características de Casemiro", reconheceu o treinador, que levantou como alternativas Andrey Santos, Bruno Guimarães ou até um jogador com perfil mais ofensivo, como Lucas Paquetá.