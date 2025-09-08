Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AIEA espera retomar suas inspeções nucleares no Irã em breve

Autor AFP
Tipo Notícia

O diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, declarou nesta segunda-feira (8) que a agência espera chegar a um acordo "nos próximos dias" para retomar integralmente suas inspeções nucleares no Irã, afirmando que "o tempo está se esgotando". 

"Espero sinceramente que nos próximos dias seja possível chegar a uma conclusão frutífera" nas negociações "para facilitar a retomada do nosso indispensável trabalho com o Irã", disse Grossi em uma reunião trimestral do Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). 

Embora tenha considerado que "houve avanços", o diretor observou que as "modalidades" ainda estavam sendo negociadas. "Ainda há tempo, não muito, mas suficiente se houver boa-fé e um claro senso de responsabilidade", afirmou. 

No final de agosto, uma equipe de inspetores da AIEA retornou brevemente ao Irã para supervisionar a substituição de combustível na usina nuclear de Bushehr, a única central nuclear do país. 

No entanto, o chefe da diplomacia iraniana afirmou que isso não significava uma retomada total da cooperação.

A AIEA está em negociações com o Irã para determinar como retomar integralmente as inspeções de suas principais instalações nucleares após os bombardeios israelenses e americanos em junho. 

Teerã suspendeu sua cooperação e os inspetores abandonaram o Irã após esses ataques a instalações nucleares e militares. 

O Irã critica a AIEA por não condenar os bombardeios e, em julho, aprovou uma lei que proíbe qualquer cooperação em princípio.

