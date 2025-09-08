AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 9 DE SETEMBRO DE 2025 ATÉ TERÇA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2025 A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas (*) Evento atualizado nas últimas 24 horas TERÇA-FEIRA, 9 DE SETEMBRO DE 2025 Américas

BRASÍLIA (Brasil) - Supremo Tribunal Federal começa julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta tentativa de golpe - (até 12) (+) MANAUS (Brasil) - Lula inaugura o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia - 12H00 BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista - (até 30 de Setembro)

BELÉM (Brasil) - Acomodação para a conferência COP30 - (até 21 de Novembro) Europa VIENA (Áustria) - Agência de vigilância nuclear da ONU, AIEA, realiza reunião trimestral do Conselho de Governadores - (até 12)

Ásia-Pacífico (*) TÓQUIO (Japão) - 40º aniversário do lançamento do game 'Super Mario Bros' - (até 13) QUARTA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2025