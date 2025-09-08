AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS
AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 9 DE SETEMBRO DE 2025 ATÉ TERÇA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2025
TERÇA-FEIRA, 9 DE SETEMBRO DE 2025
Américas
BRASÍLIA (Brasil) - Supremo Tribunal Federal começa julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta tentativa de golpe - (até 12)
(+) MANAUS (Brasil) - Lula inaugura o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia - 12H00
BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista - (até 30 de Setembro)
BELÉM (Brasil) - Acomodação para a conferência COP30 - (até 21 de Novembro)
Europa
VIENA (Áustria) - Agência de vigilância nuclear da ONU, AIEA, realiza reunião trimestral do Conselho de Governadores - (até 12)
Ásia-Pacífico
(*) TÓQUIO (Japão) - 40º aniversário do lançamento do game 'Super Mario Bros' - (até 13)
QUARTA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2025
Américas
RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação de agosto - 10H00
QUINTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2025
Américas
NOVA YORK (Estados Unidos) - Semana de Moda de Nova York - (até 16)
WASHINGTON (Estados Unidos) - Inflação - Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de novembro - 10H30
NOVA YORK (Estados Unidos) - 24º aniversário dos ataques de 11 de setembro - 13H00
Europa
VIENA (Áustria) - Publicação do relatório mensal da Opep - 07H00
SEXTA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2025
Américas
WASHINGTON (Estados Unidos) - Pesquisa da Universidade de Michigan sobre a confiança do consumidor dos EUA em setembro - 12H00
DOMINGO, 14 DE SETEMBRO DE 2025
Américas
(+) TORONTO (Canadá) - Premiação do Festival Internacional de Cinema de Toronto - 12H00
SEGUNDA-FEIRA, 15 DE SETEMBRO DE 2025
Mundo
(+) MUNDO - Greve Global pelo Clima -
Europa
VIENA (Áustria) - Conferência geral anual da AIEA - (até 19)