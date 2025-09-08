Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ações e peso despencam após revés eleitoral de Milei na Argentina

AFP
Os mercados financeiros reagiram nesta segunda-feira (8) com uma forte queda nas ações e uma desvalorização do peso após a derrota por quase 14 pontos do partido do presidente Javier Milei no domingo, nas eleições legislativas da província de Buenos Aires, a mais populosa da Argentina. 

O dólar subiu 5,3%, para 1.460 pesos por unidade, na abertura do mercado cambial em relação ao fechamento de sexta-feira, e as ações argentinas que são negociadas em Wall Street despencaram até 16% na abertura do pregão.

