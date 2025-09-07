Trump promete endurecer sanções à Rússia, mas evita responder sobre ação dentro da Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou estar pronto para iniciar a segunda fase de sanções contra a Rússia. Questionado sobre o assunto, o republicano se limitou a confirmar a intenção, sem dar detalhes.

Quando perguntado se estaria considerando atacar cartéis de drogas dentro do território da Venezuela, Trump respondeu: "bem, vocês descobrirão". O presidente dos EUA falava com jornalistas em frente à Casa Branca antes de deixar a sede do governo americano para acompanhar a final do campeonato de tênis US Open, em Nova York.