Rússia atinge sede do governo da Ucrânia no maior bombardeio da guerra

A Rússia lançou neste domingo(7) sua maior ofensiva aérea contra a Ucrânia desde o início da guerra, uma rajada de drones e mísseis que deixou pelo menos cinco mortos e provocou um incêndio na sede do governo em Kiev. Um jornalista da AFP viu chamas no telhado do edifício onde o conselho de ministros se reúne e fumaça em outros pontos da capital ucraniana.

"Pela primeira vez, o telhado e os andares superiores foram danificados devido a um ataque inimigo. Os socorristas estão combatendo o incêndio", informou a primeira-ministra, Yulia Sviridenko, no Telegram. "Vamos restaurar os edifícios. Mas não podemos recuperar as vidas perdidas. O inimigo aterroriza e mata nossa gente todos os dias em todo o país", afirmou Sviridenko. O ataque contra a sede do governo da Ucrânia, um grande complexo no coração de Kiev, é o primeiro desse tipo desde o início do conflito. Um jornalista da AFP viu helicópteros lançando água sobre o telhado, enquanto os serviços de emergência chegavam ao local. A polícia isolou a área ao redor do edifício.

O ataque também danificou vários prédios altos em Kiev, relataram os serviços de emergência. Segundo a Força Aérea Ucraniana, a Rússia lançou durante a noite mais de 800 drones e mísseis contra a Ucrânia, o maior ataque desde o início da guerra em fevereiro de 2022. As defesas aéreas derrubaram ou neutralizaram 747 drones e quatro mísseis.

Desde o começo da invasão russa, Moscou não deu sinais de querer cessar sua ofensiva contra esta ex-república soviética e mantém suas exigências para um acordo de paz, condições inaceitáveis para a Ucrânia. O bombardeio ocorre após vários países europeus, liderados pela França e pelo Reino Unido, terem prometido na quinta-feira enviar forças à Ucrânia no futuro, caso um acordo de paz prospere, garantias de segurança que a Rússia classificou como "inaceitáveis". - Bebê morto -

Jornalistas da AFP ouviram explosões na capital na madrugada deste domingo. Um ataque a um edifício residencial de nove andares no oeste de Kiev matou pelo menos duas pessoas e deixou 18 feridos, segundo os socorristas. Uma das vítimas fatais é um bebê. O serviço de resgate da Ucrânia publicou fotos que mostram o prédio em chamas, enquanto fumaça subia de sua fachada.