Primeiro-ministro japonês anuncia que irá renunciar ao cargo após derrota em eleições

O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, anunciou na tarde deste domingo, 7 (horário local), que irá renunciar ao cargo. A decisão foi tomada após crescentes pedidos de seu partido para que ele assumisse a responsabilidade pela derrota histórica nas eleições parlamentares de julho. Naquele mês, Ishiba negou renunciaria ao cargo após o governo perder a maioria na Casa. Ishiba, que assumiu o cargo em outubro, resistiu por mais de um mês às exigências de oponentes, em sua maioria de direita, dentro de seu próprio partido.

A renúncia ocorre um dia antes de seu Partido Liberal Democrático decidir se realizará uma eleição antecipada para a liderança - o que, se aprovada, seria praticamente uma moção de censura contra ele. Ishiba disse que iniciaria um processo para realizar uma votação da liderança do partido para escolher seu substituto. Com a renúncia de Ishiba, espera-se que o LDP defina uma data para a eleição presidencial do partido, que provavelmente será realizada no início de outubro. Os possíveis candidatos incluem o ministro Shinjiro Koizumi (da Agricultura), bem como a ex-ministra da Segurança Econômica ultraconservadora Sanae Takaichi, o secretário-chefe do Gabinete Yoshimasa Hayashi, um moderado e protegido do ex-primeiro-ministro Fumio Kishida.