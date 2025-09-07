Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Os dez últimos campeões do US Open

Autor AFP
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O tenista espanhol Carlos Alcaraz derrotou o italiano Jannik Sinner neste domingo (7) com parciais de 6-2, 3-6, 6-1 e 6-4 e se sagrou campeão do US Open pela segunda vez em sua carreira. 

Abaixo, os dez últimos vencedores do torneio disputado em Flushing Meadows, em Nova York, o último de Grand Slam da temporada.

2025: Carlos Alcaraz (ESP)

2024: Jannik Sinner (ITA)

2023: Novak Djokovic (SRB)

2022: Carlos Alcaraz (ESP)

2021: Daniil Medvedev (RUS)

2020: Dominic Thiem (AUT)

2019: Rafael Nadal (ESP)

2018: Novak Djokovic (SRB)

2017: Rafael Nadal (ESP)

2016: Stan Wawrinka (SUI)

- Tenistas com mais títulos na história do US Open:

1. Richard Sears (EUA) 7 (1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887)

 . William Larned (EUA) 7 (1901, 1902, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911)

 . Bill Tilden (EUA) 7 (1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1929)

4. Jimmy Connors (EUA) 5 (1974, 1976, 1978, 1982, 1983)

 . Pete Sampras (EUA) 5 (1990, 1993, 1995, 1996, 2002)

 . Roger Federer (SUI) 5 (2004, 2005, 2006, 2007, 2008)

7. Rafael Nadal (ESP) 4 (2010, 2013, 2017, 2019)

 . Novak Djokovic (SRB) 4 (2011, 2015, 2018, 2023)

 . John McEnroe (EUA) 4 (1979, 1980, 1981, 1984)

