Israel bombardeia outro prédio residencial na Cidade de Gaza

Autor AFP
Tipo Notícia

O exército israelense afirmou, neste domingo (7), ter bombardeado outro edifício residencial na Cidade de Gaza, após pedir sua evacuação.

"Há pouco tempo, o exército bombardeou um edifício muito alto, utilizado pela organização terrorista Hamas na área da Cidade de Gaza", informou um comunicado militar. 

O porta-voz da Defesa Civil do território palestino, Mahmud Bassal, disse à AFP que este edifício foi "bombardeado pela aviação israelense" e que "não houve feridos".

