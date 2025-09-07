Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Israel ameaça com ação 'unilateral' países ocidentais se reconhecerem Estado palestino

Israel ameaça com ação 'unilateral' países ocidentais se reconhecerem Estado palestino

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O reconhecimento de um Estado palestino por países ocidentais poderia levar Israel a tomar "medidas unilaterais", advertiu neste domingo (7) o chefe da diplomacia israelense, Gideon Saar.

Em julho, o presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou que reconheceria um Estado da Palestina na Assembleia Geral da ONU no fim de setembro.

Outros países, como Canadá, Austrália e Bélgica, manifestaram essa mesma intenção.

O Reino Unido, por sua vez, afirmou em agosto que também reconheceria um Estado palestino caso não aconteça uma trégua em Gaza, onde Israel está em guerra contra o Hamas em resposta ao ataque lançado por esse movimento islamista palestino em 7 de outubro de 2023 em território israelense.

"Estados como França e Reino Unido, que promovem o chamado reconhecimento [de um Estado palestino] cometeram um enorme erro", disse Saar em entrevista coletiva ao lado de seu colega dinamarquês Lars Løkke Rasmussen, que está em visita a Jerusalém.

"Isso tornaria mais difícil conseguir a paz" e "também levará Israel a tomar medidas unilaterais", advertiu, sem detalhar quais.

O rei Abdullah II da Jordânia reiterou neste domingo a "rejeição absoluta" de sua país a qualquer "medida israelense para anexar a Cisjordânia" em um encontro em Abu Dhabi com o presidente dos Emirados Árabes, Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Os dois dirigentes também expressaram sua oposição aos "projetos de expansão das colônias [israelenses] na Cisjordânia".

Além disso, o monarca denunciou as "posições e declarações israelenses que são uma ameaça para a soberania dos Estados da região", segundo o palácio jordaniano.

O embaixador dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, indicou, por sua vez, em entrevista à BBC neste domingo, que o reconhecimento de um Estado palestino seria "desastroso".

"Declarar unilateralmente um Estado palestino é uma violação dos acordos de Oslo", firmados entre Israel e a Organização de Libertação da Palestina (OLP) de Yasser Arafat, acrescentou. 

Os palestinos querem estabelecer um Estado palestino nos territórios da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, separados por Israel.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse na quinta-feira que advertiu a França e os outros país que têm essa intenção sobre possíveis represálias de Israel como a anexação de territórios na Cisjordânia, um território palestino ocupado por Israel desde 1967.

dms/mib/cab/eg/mb/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar