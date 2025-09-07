Irã aceitaria controle em suas instalações nucleares por suspensão das sanções

O Irã aceitaria o controle de seu programa nuclear e restrições ao enriquecimento de urânio em troca da suspensão das sanções internacionais, afirmou o ministro das Relações Exteriores iraniano, neste domingo (7), ao jornal britânico The Guardian. O Irã "está disposto a obter um acordo realista e sustentável que apresente uma vigilância rigorosa e restrições ao enriquecimento [de urânio] em troca da suspensão das sanções", escreveu o chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, em uma coluna, dirigindo-se a França, Reino Unido e Alemanha, reunidos no chamado grupo E3.

"Não aceitar esta janela aberta teria consequências devastadoras de um nível inédito para a região e além", advertiu. No fim de agosto, o grupo E3 desencadeou na ONU um mecanismo que facilita o restabelecimento das sanções contra a República Islâmica, em virtude do acordo internacional sobre o controle do programa nuclear iraniano, assinado em julho de 2015. Foi dado um mês ao Irã para negociar sobre seu programa nuclear e evitar o restabelecimento das sanções. O acordo de 2015, assinado pelo E3, Estados Unidos, China, Rússia e Irã previa uma redução das atividades nucleares de Teerã.