Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Irã aceitaria controle em suas instalações nucleares por suspensão das sanções

Irã aceitaria controle em suas instalações nucleares por suspensão das sanções

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Irã aceitaria o controle de seu programa nuclear e restrições ao enriquecimento de urânio em troca da suspensão das sanções internacionais, afirmou o ministro das Relações Exteriores iraniano, neste domingo (7), ao jornal britânico The Guardian.

O Irã "está disposto a obter um acordo realista e sustentável que apresente uma vigilância rigorosa e restrições ao enriquecimento [de urânio] em troca da suspensão das sanções", escreveu o chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, em uma coluna, dirigindo-se a França, Reino Unido e Alemanha, reunidos no chamado grupo E3.

"Não aceitar esta janela aberta teria consequências devastadoras de um nível inédito para a região e além", advertiu.

No fim de agosto, o grupo E3 desencadeou na ONU um mecanismo que facilita o restabelecimento das sanções contra a República Islâmica, em virtude do acordo internacional sobre o controle do programa nuclear iraniano, assinado em julho de 2015.

Foi dado um mês ao Irã para negociar sobre seu programa nuclear e evitar o restabelecimento das sanções.

O acordo de 2015, assinado pelo E3, Estados Unidos, China, Rússia e Irã previa uma redução das atividades nucleares de Teerã.

Em 2018, durante o primeiro mandato do presidente americano, Donald Trump, o governo dos Estados Unidos se retirou do acordo e restabeleceu suas próprias sanções contra o país.

mhc/ial/eg/meb/mvv/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar