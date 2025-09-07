Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Estamos prontos para aumentar pressão contra Rússia', diz secretário do Tesouro dos EUA

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse estar pronto para aumentar a pressão contra a Rússia para que o país encerre a guerra na Ucrânia, mas ponderou que a iniciativa americana dependerá de uma atuação em conjunto com a Europa. "Estamos prontos, mas parceiros europeus precisam fazer isso junto conosco", afirmou, em entrevista ao programa Meet the Press, da NBC, neste domingo.

"Agora, é uma questão de quanto tempo o exército da Ucrânia ou a economia da Rússia podem aguentar", disse Bessent. "Se os Estados Unidos e a União Europeia (UE) trabalharem em sanções secundárias e tarifas sobre países que compram petróleo da Rússia, a economia que sustenta a guerra pode cair".

Os comentários ocorreram um dia após a Rússia lançar o maior ataque contra a Ucrânia desde o início da guerra, em 2022. Em publicações nas redes sociais, líderes europeus se comprometeram a ampliar a pressão sobre os russos para alcançar a paz, incluindo com a aplicação de novas sanções econômicas.

Rússia Ucrânia EUA

