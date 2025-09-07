Distúrbios por tarifas de eletricidade em Bagdá deixam seis mortos

Confrontos intercomunitários desencadeados pelo aumento das tarifas de eletricidade deixaram seis mortos em Bagdá, incluindo quatro membros das forças de segurança, informou o Ministério do Interior neste domingo (7).

Funcionários de segurança declararam à AFP sob condição de anonimato que os confrontos começaram na noite de sábado após uma empresa privada de eletricidade aumentar seus preços.