Apoiadores de Bolsonaro são chamados às ruas antes da sentença por trama golpista

O ex-presidente Jair Bolsonaro mede neste domingo(7) sua força com mobilizações nas principais cidades do país, dias antes de a Justiça decidir se ele é culpado no julgamento sobre a trama golpista. O Supremo Tribunal Federal dará na próxima semana seu veredicto no processo contra Bolsonaro por uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022, que pode condená-lo a mais de 40 anos de prisão.

Em prisão domiciliar preventiva desde agosto, o líder de extrema direita será o protagonista ausente dos atos a favor de uma anistia para centenas de seus apoiadores condenados pelo ataque aos poderes públicos em Brasília em 8 de janeiro de 2023. Segundo a Procuradoria-Geral da República, Bolsonaro (2019-2022) promoveu esses atos como uma última tentativa de se agarrar ao poder após perder as eleições contra Luiz Inácio Lula da Silva. O bolsonarismo busca votar a anistia no Congresso e que ela também beneficie seu líder caso seja condenado. - "Reage Brasil" -

Sob o lema "Reage Brasil", o início da mobilização foi marcado pela manhã no Rio de Janeiro, embora seu palco principal abra à tarde em São Paulo. Estarão presentes o patrocinador dos atos, o pastor evangélico ultraconservador Silas Malafaia, e vários presidenciáveis da direita. Bolsonaro está inelegível até 2030 por ter questionado sem provas o sistema eleitoral.

No palco da Avenida Paulista aparecerá, entre outros, o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas, possível sucessor de Bolsonaro e principal defensor da anistia. O ex-presidente se declara inocente e diz ser um perseguido. - Desfile e segurança reforçada -

No Dia da Independência do Brasil, o presidente Lula liderará o tradicional desfile oficial em Brasília. "Brasil Soberano" foi o lema escolhido este ano, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs tarifas punitivas ao Brasil sob o argumento de que há uma "caça às bruxas" contra seu aliado Bolsonaro. A operação de segurança do desfile foi reforçada neste ano, com dois mil agentes mobilizados e uma tropa adicional de prontidão em caso de emergência, confirmou a Polícia Militar de Brasília à AFP.