Willian volta ao Brasil para jogar no Grêmio

O veterano meia-atacante Willian está retornando ao Brasil para jogar pelo Grêmio, conforme foi anunciado na sexta-feira. 

O ex-jogador da seleção brasileira, de 37 anos, estava sem clube desde que deixou o Fulham, após o fim da temporada 2024-2025 do futebol inglês.

"Com carreira vitoriosa na Europa (...) o meia-atacante assina com o Imortal até o fim de 2026! Boa sorte!", informou o Grêmio nas redes sociais.

Revelado no Corinthians, Willian jogou pelo Shakhtar Donetsk, na Ucrânia, pelo Anzhi, na Rússia, pelo Chelsea, Arsenal e Fulham, na Inglaterra, e pelo Olympiacos, na Grécia. 

Ele conquistou, entre outros troféus, dois títulos da Premier League e uma Liga Europa com o Chelsea. 

Além disso, Willian disputou 70 partidas pela seleção brasileira, marcando nove gols e conquistando a Copa América de 2019 em casa.

