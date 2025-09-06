Vice-primeira-ministra britânica renuncia após escândalo

Angela Rayner é acusada de sonegar 40 mil libras na compra de uma casa; ela argumenta ter sido mal orientada juridicamente, mas pediu para sair do cargo.A vice-primeira-ministra do Reino Unido, Angela Rayner, renunciou ao cargo nesta sexta-feira (05/09), depois de ter admitido ter pago menos imposto do que o devido na compra de uma casa. "Aceito que não segui os mais altos princípios na minha recente aquisição imobiliária. Lamento profundamente a minha decisão de não solicitar aconselhamento fiscal adicional, tendo em conta a minha posição como ministra da Habitação e a complexidade da minha situação familiar. Assumo total responsabilidade por este erro", afirmou em sua carta de demissão. Em resposta, o primeiro-ministro, Keir Starmer, lamentou perder "uma colega de confiança e uma verdadeira amiga durante muitos anos". "Embora acredite que tenha tomado a decisão certa, sei que é uma decisão muito dolorosa para si. Deu tudo de si para tornar o governo trabalhista um sucesso e foi uma parte central do nosso plano para tornar o Reino Unido mais justo", declarou. Rayner já é a oitava – e mais importante – baixa do governo de Starmer desde que ele assumiu o cargo, em julho do ano passado, após esmagadora vitória diante do Partido Conservador. Além de renunciar ao cargo de vice-primeira-ministra e ministra da Habitação, Rayner, que é muito próxima do sindicalismo britânico, renunciou ao cargo de "número dois" do Partido Trabalhista. Investigação A política foi alvo de uma investigação do responsável independente pela conduta dos ministros, Laurie Magnus. Em seu relatório sobre o caso, Magnus observou que Angela Rayner havia "agido com integridade e com um compromisso dedicado e exemplar com o serviço público", mas concluiu que ela violou o código de conduta ministerial ao não buscar aconselhamento fiscal adicional quando comprou o apartamento. Na quarta-feira, Rayner admitiu ter deixado de pagar 40 mil libras (cerca de R$ 292 mil) de imposto na compra de um apartamento no valor de 800 mil libras (R$ 5,8 milhões) na cidade litorânea de Hove, no sul de Inglaterra. A sonegação se deu ao declarar o apartamento como residência principal, evitando o imposto sobre habitações secundárias, que é maior. Sua residência fica na região de Manchester, a qual representa como deputada desde 2015. Ela insistiu, em declaração à mídia britânica, que em nenhum momento procurou sonegar impostos, que e havia recebido aconselhamento jurídico incorreto. O atual titular das Relações Exteriores, David Lammy, será o novo vice e vai acumular o cargo de secretário de Justiça. sf/bl (Lusa, EFE)